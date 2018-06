ArcelorMittal könnte unter den Diskussionen um Zölle im Stahlsegment leiden. Diese Vermutung jedenfalls stellt sich aktuell ein, denn am Freitag erholte sich die Aktie von den jüngsten Rückschlägen gegen alle Hoffnung nicht mehr. Die Aktie befindet sich in einem charttechnisch schwierigen Umfeld, heißt es mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Der Wert hat in der abgelaufenen Woche deutlich nachgegeben und lief jetzt auf eine bedeutende Untergrenze zu. Die Marke von 27 Euro sollte dabei ... (Moritz von Betzenstein)

