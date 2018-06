Am 22. Juni wurde das Dokument "Über den Beginn der Arbeiten für die Wiederherstellung von Mt. Gox " veröffentlcht, was den Sieg der Anleger bestätigt, die seit langem versuchen, Vermögenswerte von der berüchtigten Krypto-Börse zurück zu bekommen. "Dies ist das erste Mal in der Geschichte des japanischen Rechts", sagte Rechtsanwalt Daniel Kelman, "als die Liquidation von etwas in Rehabilitation umgewandelt wurde. Was passiert ist, ist ein historisches Ereignis." Herr Kelman bezieht sich auf die ...

