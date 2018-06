Charles Hoskinson, Mitbegründer von Cardano's Altcoin (ADA), schrieb auf Twitter, dass die Wall Street "Zehn Billionen US-Dollar" in den Kryptosektor bringen würde. Charles Hoskinson meint, die Tatsache, dass in den Massenmedien wenig über Kryptowährungen berichtet wird, würde sich bald ändern, wenn die Wall Street nach einer weiteren Regulierungswelle mit ihrem gesamten Kapital in den Kryptomarkt einsteigt. Das sind Dutzende Billionen Dollar, die sich letztendlich in der Branche beweisen werden. ...

