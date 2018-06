Heidenreich ist offiziell bis zum 31. Dezember 2019 als Vorstandsvorsitzender von Beiersdorf bestellt. Wie das Unternehmen mitteilt, einigten Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender sich freundschaftlich auf den vorzeitigen Wechsel.

Der Aufsichtsrat erörterte in seiner Sitzung am 21.06.2018 auch die Weiterentwicklung der Unernehmensstrategie "Blue & Beyond" mit Fokus auf Skin Care einschließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...