DAX bricht weg und US-Indizes müssen wichtige Niveaus halten Der DAX hat zum Ende der vorigen Wochen seinen Aufwärtstrend gebrochen und befindet sich aktuell wieder in einer neutralen Korrekturphase. Deutsche Aktien sind somit derzeit eher wieder zu meiden. In den USA befinden sich die Indizes zwar noch in einer technisch intakten Aufwärtsbewegung, doch dürften wichtige Marken nicht nach unten gebrochen werden. Diese besprechen wir wie immer in unserer aktuellen Videoanalyse. Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at Im Original hier erschienen: Erste Warnsignale am Horizont - Zeit um Gewinne mitzunehmen?

