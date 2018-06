Symbol: $PS Trendbetrachtung auf Basis 2 Monate Pluralsight Inc. ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich welches cloudbasierte Technologie-Lernplattform bietet. Die Aktie wurde am 17. Mai zum Handel zugelassen und befindet sich seitdem in einem Aufwärtstrend. In jüngster Vergangenheit hatten einige IPO-Werte eine hohe Volatilität und wir konnten schöne große Bewegungen in Richtung Norden sehen, daher wäre dieser Wert auch interessant zum Beobachten. Seit dem 18. Juni konnten wir einen Pullback von der 29 und 30 US-Dollar Marke bis zur 23 US-Dollarmarke beobachten. Am Donnerstag, den 21 Juni kam es zu einer Umkehrkerze im Bereich der EMA 20 und die Kerze wurde am nächsten Tag durch eine weitere starke grüne Kerze...

Den vollständigen Artikel lesen ...