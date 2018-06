Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 262 Franken belassen. Anlass der Studie war das Erreichen der Ziele in einer Phase-III-Kombinationsstudie IMpower133 Ziele bei Lungenkrebs, bei der das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie eingesetzt worden war. Roche habe nun positive Daten zu mehreren Formen des Lungenkrebs, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn noch Daten zu der IMpower132-Studie ausstünden, unterstützen die jüngsten Daten den Glauben von Roche mit Tecentriq 20 bis 30 Prozent der Lungenkrebspatienten ansprechen zu können./mis/la

Datum der Analyse: 25.06.2018

