Eine deutsche Familie backt in New York Schwarzwälder Torte, Bienenstich und Lebkuchen - seit 116 Jahren. Jetzt schließt die Bäckerei.

Unzählige deutsche Immigranten und viele deutsche Geschäfte gab es einst im New Yorker Stadtteil Yorkville. Heute gehören fast alle deutschen Einrichtungen in dem Viertel an der Upper East Side der Vergangenheit an. Mit einer Ausnahme: "Glaser's Bake Shop". Die deutsche Bäckerei bedient seit dem 2. April 1902 New Yorker Naschkatzen. Nach 116 Jahren wird nun auch "Glaser's" schließen, am 1. Juli ist es so weit.

"Es war eine schwierige Entscheidung", gesteht Co-Besitzer Herbert Glaser auf Englisch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe hier 43 Jahre lang gearbeitet. Ich bin müde. Man muss stundenlang auf den Beinen stehen und die Arbeit wird schwieriger, wenn man älter wird. Es ist Zeit, in Rente zu gehen." Deshalb verkaufen die Glasers ihren Laden.

Eine lange Schlange zieht sich durch das Geschäft, dessen Einrichtung seit 1918 nahezu unverändert blieb. "Seit wir unsere Schließung angekündigt haben, haben wir so viel zu tun wie noch nie", erzählt der 65-jährige Glaser, der das Unternehmen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder John führt. Aus dem Ofen dringen Plätzchendüfte, während im Hintergrund Opernmusik ...

