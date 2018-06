Bargeld ziehen sich die meisten Deutschen aus dem Automaten - oft aber gerade so viel, dass es etwa für den Abend in der Kneipe reicht. Doch für Banken sind solche Kleinstbeträge teuer. Sie steuern gegen.

Am Geldautomaten an der Ecke mal eben 20 Euro abheben? Für viele Bankkunden ist das entweder gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr kostenlos möglich. Eine wachsende Zahl von Instituten verlangt inzwischen, mindestens 50 Euro aus dem Automaten zu ziehen. Vor allem Direktbanken gehen diesen Schritt, denn sie haben - anders als Sparkassen und Volksbanken - kaum eigene Automaten und müssen jedes Mal, wenn ihre Kunden den Service der Konkurrenz nutzen, Gebühren zahlen.

Bei der ING-Diba, Europas größter Direktbank mit mehr als neun Millionen Kunden, gilt die 50-Euro-Mindestabhebung ab dem 1. Juli. Die Commerzbank-Tochter Comdirect und die Deutsche Kreditbank (DKB) handhaben das schon seit geraumer Zeit so. "Für jede Geldabhebung fallen Kosten bei uns an", begründet ein Sprecher der ING-Diba den Schritt. "Die anfallenden Kosten sind unabhängig von der Höhe des abgehobenen Betrags. Viele Abhebungen mit kleinen Beträgen kommen daher für uns besonders stark zum Tragen." Manche Kunden holten sich am Automaten mehrmals an einem Tag Beträge von 10 oder 20 Euro.

Nach Angaben des Sprechers übernimmt die ING-Diba im Schnitt etwa 1,60 Euro Gebühren, wenn ihre Kunden mit Visa-Karte am Automaten Geld ziehen. Komme die Girocard an Automaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...