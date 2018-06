Seit die australische First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7) ihre Graphenproduktionsstätte in Henderson eröffnet hat, arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck daran, Partner in verschiedensten Branchen zu gewinnen und die Vorteile zu demonstrieren, die die Verwendung von Graphen in deren Produkten haben kann. Das ist nun abermals gelungen! Schon vor einiger Zeit hatte First Graphene einen Partner / Kunden aus der Schiffs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...