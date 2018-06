Integra Resources hat mehr als beeindruckende Bohrergebnisse für sein Goldprojekt DeLamar veröffentlicht. So traf man mit zwei Bohrlöchern den vermuteten hochgradigen Abschnitt auf der Liegenschaft.

2,16 g/t Goldäquivalent über 220,98 Meter

Integra Resources (0,85 CAD 0,56 Euro; CA45826T1030) hat einen großen Sprung nach vorn gemacht. Auf seinem DeLamar Goldprojekt in Idaho erwischte das Unternehmen mit seinen jüngsten Bohrungen offenbar die gesuchte, hochgradige Goldzone. So traf man mit Bohrloch IDM18-011 einen 198,12 Meter langen Abschnitt mit 1,74 g/t Goldäquivalent. Dieses Bohrloch enthielt zudem Teilabschnitte mit 8,96 g/t Goldäquivalent über 10,67 Meter sowie 7,49 g/t Goldäquivalent über 12,19 Meter. Das zweite Bohrloch IDM18-014, dass etwa 150 Meter von dem ersten entfernt liegt, setzte noch einen drauf: Hier wurde ein 220,98 Meter langer Abschnitt mit 2,16 g/t Goldäquivalent durchschnitten. Und auch bei diesem Loch gab es Teilabschnitte mit weit höheren Goldgraden, wie die Tabellen unten zeigt. Der Topwert liegt hier bei 26,73 g/t Goldäquivalent über 1,52 Meter. Weitere hochgradige Abschnitte finden sich in der Tabelle.

Ist das die gesuchte hochgradige Zone?

Integra Resources hatte das Doppelprojekt DeLamar/Florida ...

