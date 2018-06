Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni etwas geringer als erwartet eingetrübt, was an unerwartet stabilen Geschäftserwartungen lag. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 101,8 (Mai revidiert 102,3) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen stärkeren Rückgang auf 101,6 Punkte prognostiziert. Basis war ein vorläufiger Mai-Wert von 102,2 gewesen.

Der Index der Geschäftslagebeurteilung sank auf 105,1 (revidiert 106,1) Punkte. Volkswirte hatten 105,6 Punkte erwartet. Vorläufig war für Mai ein Indexstand von 106,0 gemeldet worden.

Der Index der Geschäftserwartungen verharrte auf dem nach oben revidierten Vormonatsniveau von 98,6 (vorläufig: 98,5) Punkten. Prognostiziert worden waren 97,9 Punkte. "Der Rückenwind für die deutsche Wirtschaft flaut ab", kommentierte das Ifo-Institut die Daten.

