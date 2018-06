ifo-Index und Neubauverkäufe heute am wichtigsten RBNZ-Zinsentscheid am Mittwoch EWU-Inflation und kanadisches BIP diese Woche

Zugegebenermaßen bietet der erste Tag dieser Woche nur ein paar makroökonomische Veröffentlichungen, die kommenden Tage werden für Händler wohl interessanter ausfallen. Bevor wir zum vollen Wochenkalender übergehen, lassen Sie uns die heutigen Daten, einschließlich dem deutschen ifo-Geschäftsklimaindex und der US-Verkäufe neuer Häuser hervorheben. Beide könnten möglicherweise den EURUSD beeinflussen. Im Falle des ifo-Index (10:00 Uhr) erwarten die Märkte eine weitere Abschwächung auf 101,7 von 102,2 im Juni. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich die Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Geschäftslage in gewissem Maße verschlechtert. Im Gegenzug sollten die US-Verkäufe neuer Eigenheime (16.00 Uhr) im Mai von 662.000 auf 667.000 leicht steigen. Beachten Sie, dass die Risiken in den kommenden Monaten abnehmen könnten, da die Federal Reserve die Zinsen schrittweise anheben wird. In der Zwischenzeit wird der Chicago FED Activity Index veröffentlicht (14:30 Uhr), wobei der Konsens auf eine Verlangsamung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...