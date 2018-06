Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Vorzugaktien von Volkswagen (VW) angesichts der im globalen Handelskonflikt drohenden Zölle auf Autos von 218 auf 216 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In einem Spiel ohne Gewinner, liege der relative Vorteil bei Volkswagen, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Zielsenkung reflektiere derweil die in Deutschland gezahlte Geldbuße von einer Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre./mis/la Datum der Analyse: 25.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-06-25/10:45

ISIN: DE0007664039