DAX - Schwacher Wochenstart

Der Dax startet mit einer Abwärtskurslücke in die neue Handelswoche und fällt bis auf 12.455 Punkte zurück - das ist der tiefste Stand seit Ende April. Ein Aufbäumen der Bullen blieb in der ersten Handelsstunde aus, der Index verharrt am Tagestief.



Im Tagesverlauf sind Avancen der Bullen in Richtung des Schlusskursniveaus vom Freitag bei 12.580 Punkten einzuplanen bevor erneut mit Verkaufsinteresse gerechnet werden muss. Die charttechnisch prekäre Lage für die Bullen würde sich erst nördlich von 12.615/20 Punkten wieder ein wenig entspannen.

Bis dahin dominieren weiter klar die Abwärtsrisiken in den kommenden Stunden und Tagen. Die nächste nennenswerte Chartunterstützung befindet sich erst im Bereich 12.300 bis 12.315 Punkte. Dieses Level könnte im Wochenverlauf angesteuert werden.

DAX in Punkten 4-Stundenchart: 1 Kerze = 4 Stunden (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.05.2018 - 25.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2013 -25.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 20,04 10.475 5,84 29.06.2018 DAX Index HX06NH 26,30 9.850 4,72 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 25.06.2018; 09:36 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9AD0 12,05 13.650 10,51 29.06.2018 DAX Index HW9XSD 8,64 13.310 16,96 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 25.06.2018; 09:36 Uhr

