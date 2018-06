Winterthur - Der bisherige Verwaltungsrat Felix Gutzwiller ist nach zwölf Jahren aktiver Tätigkeit infolge Erreichens der Altersgrenze aus dem Verwaltungsrat der AXA Schweiz ausgeschieden. «Ich danke Felix Gutzwiller für seinen langjährigen und wertvollen Beitrag im Verwaltungsrat. Er bewahrte auch in turbulenten Zeiten stets die Ruhe und den Überblick. Menschlich schätzten wir seine integrative Persönlichkeit. Aufgrund seiner vielseitigen Erfahrungen konnte er wertvolle Beiträge sowie neue Blickwinkel auf die Aufgaben und Herausforderungen innerhalb des Verwaltungsrates einbringen», sagt AXA Verwaltungsratspräsident Antimo Perretta.

Per sofort neu in den Verwaltungsrat der AXA Schweiz gewählt wurde Patrick Warnking. Ebenfalls gewählt wurde Hans Lauber, er wird per Frühjahr 2019 in den Verwaltungsrat eintreten.

Patrick Warnking ist seit 2011 als Country Director bei Google Schweiz tätig. Davor hatte er drei Jahre lang die Betreuung von Kunden der Branchen Media & Entertainment bei Google Deutschland geleitet. Frühere berufliche Stationen umfassten insgesamt rund neun Jahre beim Medienunternehmen ProSiebenSat.1 und der KirchGruppe sowie führende Positionen bei zwei Start-Ups. Stationen der Ausbildung waren Bankkaufmann, ein Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Saarbrücken, ein MBA der Universitäten Berlin / Bocconi / NYU sowie ein Executive Programm der Stanford Universität. ...

