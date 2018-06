Ich habe gehört, dass sich Immofinanz-Vorstandschef Oliver (Schumy) und Finanzvorstand Stefan (Schönauer) am vergangenen Freitag mit Anwälten von BPV Hügel (vertritt die Immofinanz AG), der Citigroup und anderen Beteiligten in einem Lokal bei der Seilerstätte in Wien getroffen haben. Wenn du mich fragst, ging es dabei um den Verkauf (ich hatte dir berichtet) des CA-Immo-Anteils (26 Prozent). Das bestätigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...