Damit es im Urlaub keine bösen Überraschungen gibt, muss Sicherheit vorgehen: Wer mit dem Auto in die Ferien fährt, sollte insbesondere die Reifen einem ausführlichen Check unterziehen.

Sommerzeit ist Ferienzeit. Vor allem für Familien ist das Auto nach wie vor das Verkehrsmittel der Wahl, mit dem es ans Urlaubsziel geht. Deswegen sollten verantwortungsvolle Fahrer größten Wert auf die eigene Sicherheit legen und auf die der Passagiere. Eine der einfachsten und effektivsten Maßnahmen: möglichst früh mit den Vorbereitungen beginnen. Wer rechtzeitig packt, belädt und zeitig losfährt, braucht nicht rasen und kommt entspannt an. Dabei hilft auch, das Fahrzeug spätestens eine Woche vor der Abreise einem intensiven Check zu unterziehen.

Auf den Prüfstand gehören dabei die einwandfreie Funktion der Bremsen sowie die Füllstände von Öl, Kühlwasser und Bremsflüssigkeit. Die Scheibenwaschanlage sollte ebenfalls aufgefüllt werden. Bei voller Beladung sind auch die Scheinwerfer anders einzustellen eine gute Gelegenheit, das nochmal im Handbuch nachzuschlagen. Wenn sich wegen des schweren Gepäcks und vieler Mitfahrer das Gesamtgewicht des Fahrzeugs erhöht, muss zudem der Reifendruck angepasst werden. Die nötigen Angaben dazu finden sich meist im Tankdeckel, Türholm oder natürlich auch in der Betriebsanleitung.

Die besondere Bedeutung der Reifen für die Sicherheit bei der Fahrt in den Urlaub betont Reifenexperte Thierry Delesalle von ReifenDirekt.de. Er rät: "Bei längeren Urlaubsfahrten kommen mitunter mehrere Tausend Kilometer zusammen. Gerade bei älteren Reifen sollten man sich fragen, ob sie eine solche Tour noch sicher überstehen. Weniger als drei Millimeter Profiltiefe sollten Sommerreifen nicht haben, sonst steigt das Aquaplaning-Risiko erheblich. Aber selbst falls das Profil noch ausreicht, härten alte Reifen auf Dauer aus und werden spröde mit negativen Folgen für die Straßenhaftung. Nach spätestens acht Jahren empfiehlt es sich, diese zu ersetzen. Autofahrer sollten zudem auf Risse oder andere Schäden an den Reifen achten."

