BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Treffen von EU-Staaten zur Flüchtlingspolitik hat die SPD klargestellt, dass sie einer eventuellen Einigung der Union im Asylstreit nur im Rahmen einer europäischen Lösung zustimmen werde. "Die SPD wird keinen Weg mitgehen, der Europa spaltet", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Bild-Zeitung. "Jede Einigung von CDU und CSU werden wir genau unter diesem Maßstab bewerten." Das Chaos in der Union habe sich in den vergangenen Tagen verschärft, meinte er. Deswegen müsse beim bevorstehenden Treffen des Koalitionsausschusses "Klartext geredet werden, ob die Union zur Sacharbeit zurückkehrt."

Unterdessen forderte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) CSU-Chef Horst Seehofer dazu auf, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Zeit zu geben, um eine europäische Lösung zu erreichen. "Ich glaube, es wird bis zum EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag Fortschritte geben", sagte er dem Reutlinger General-Anzeiger. "Aber es wird nicht eine Einigung in der Dimension herauskommen, wie es einige in der CSU erwarten."

Oettinger zeigte sich zudem bereit, 6 Milliarden Euro in Flüchtlingsabkommen mit Nordafrika zu investieren. Dies solle nach dem Vorbild des Türkei-Deals passieren. "Wir sind bereit, alle Umschichtungen vorzunehmen, um das zu finanzieren", sagte er der Bild-Zeitung. Dazu bedürfe es eines Partners, der garantiere, dass die Flüchtlinge menschenwürdig behandelt würden.

Die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses (CSU), Andrea Lindholz, bekräftigte den Willen der CSU, die umstrittene Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze umzusetzen. Zugleich forderte sie aber Gespräche von Merkel und Seehofer. "Horst Seehofer und Angela Merkel sind in der Lage und sollten in der Lage sein, sich jetzt nach den Ergebnissen um den Brüsseler Gipfel und auch auf das nächste Wochenende bezogen zusammenzusetzen und dazu gehört, dass man sich über deutsche und europäische Lösungen verständigt", sagte sie dem ARD-"Morgenmagazin". "Aber die CSU ist gewillt, mit Bundesinnenminister Horst Seehofer auch ihre Maßnahmen umzusetzen."

June 25, 2018 04:30 ET (08:30 GMT)

