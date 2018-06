Am 21. Juni gab der Chip-Riese Intel (WKN:855681) bekannt, dass Brian Krzanich, der im Mai 2013 zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Der Rücktritt erfolgte, laut Intel, nachdem das Unternehmen herausgefunden hatte, dass Krzanich eine "einvernehmliche Beziehung" zu einer Mitarbeiterin hatte, die eine niedriger gestellte Kollegin war und damit gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens für Führungskräfte verstoßen hatte. Während das Unternehmen eine so genannte "gründliche Suche" nach einem Nachfolger von Krzanich durchführt, wird der derzeitige CFO Bob Swan als Interims-CEO von Intel fungieren. "Bob war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung von Intels ...

