Liebe Deutsche Bank, Du bist doch schon so lange unsere Nummer 1! Der Branchenprimus! Naja, zumindest hierzulande, gegen die Großen aus den USA kannst Du aktuell nicht mithalten, konntest Du noch nie so ganz, wenn wir ehrlich sind, auch wenn Du es mit allen, wirklich allen Mitteln versucht hast. Jetzt aber machen wir uns schon ein paar Sorgen. Denn es sieht nicht gut aus, in Deinem Chart. Der wiederum den Kursverlauf Deiner Aktie widerspiegelt, aber das weißt Du ja, mit Aktien kennst Du Dich schließlich aus. Das Muster, das sich da abzeichnet, deutet jedenfalls auf wenig Gutes hin. Aber schauen wir es uns ruhig gemeinsam an: ...

