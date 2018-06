Am späten Vormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1662 US-Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf 1,1629 Dollar gefallen. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1514 stabil. Ähnlich wie bei Euro/Dollar-Paar, war auch das Euro/Franken-Paar am Morgen kurzzeitig etwas deutlicher zurückgekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...