Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6300 Pence belassen. Analyst Jeff Stent mahnt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie vor übertriebenem Optimismus mit Blick auf den riesigen chinesischen Markt für Säuglingsnahrung. So seien etwa die Kosten für Säuglingsnahrung in dem Land sehr hoch. Irgendeine Form der Preiskontrolle sei daher vermutlich nur eine Frage der Zeit./mis/la Datum der Analyse: 25.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-06-25/11:07

ISIN: GB00B24CGK77