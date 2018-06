Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Konjunkturoptimismus im Euroland ist vorerst weitgehend verflogen, so Christian Lips von der Nord LB.Nachdem sich im Handelsstreit mit den USA keinerlei Entspannung abzeichne - eher im Gegenteil - würden die Sorgen wachsen, der Konflikt könne sich zu einem regelrechten Handelskrieg auswachsen. Zudem habe sich in Italien eine Regierung aus linken und rechten Populisten gebildet, die aufgrund ihrer fiskalpolitischen Vorstellungen bereits viel Vertrauen an den Finanzmärkten verspielt habe. Die Konjunkturerwartungen seien vor diesem Hintergrund noch weiter abgestürzt. Bei der sentix-Konjunkturumfrage sei die Erwartungskomponente im Berichtsmonat Juni auf -13,3 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit August 2012 abgesackt. Auch für die größte Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsraumes sähen die Finanzexperten dunkle Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen. Die Analysten der Nord LB haben ihre Konjunkturprognose für die Eurozone vorerst nur leicht auf 2,1% für 2018 und 1,9% für das kommende Jahr abgesenkt. Dies beinhalte aber noch keine Effekte eines leider nicht mehr völlig auszuschließenden Handelskrieges mit den USA. ...

