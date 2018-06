Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) eine 5% Aktienanleihe Classic 2019/06 (ISIN DE000DD8VFM4/ WKN DD8VFM) mit dem Basiswert PUMA vor.Die ersten Vorrundenspiele der WM 2018 seien gelaufen. Dabei habe es einige Überraschungen gegeben, wie das 1:1 der Schweiz gegen Titelfavorit Brasilien. Mit dem Punktgewinn hätten die Schweizer einen Achtungserfolg erzielt und hätten noch alle Chancen, um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren. Auf ein Weiterkommen der Eidgenossen werde auch PUMA hoffen, denn die Herzogenauracher würden das Schweizer Team ausrüsten. Hoffnungsträger Italien, dessen Mannschaftstrikots ebenfalls das Logo der springenden Raubkatze ziere, habe dagegen die WM-Qualifikation verpasst. Und so rüste PUMA bei der WM 2018 neben der Schweiz mit Serbien, dem Senegal und Uruguay eine überschaubare Zahl an Mannschaften aus. Dass Serbien und die Schweiz in der gleichen Gruppe spielen würden, möge vor diesem Hintergrund etwas unglücklich sein, schließlich wolle PUMA auf den Trikots auch nach der Gruppenphase Präsenz zeigen. Immerhin hätten Serbien und der Senegal mit ihren Siegen einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Uruguay stehe bereits im Achtelfinale. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...