Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Asylstreit ist nach dem Sondergipfel in Brüssel keine Lösung in Sicht, berichten die Analysten der Helaba.Italien stelle sich gegen alle gemeinsamen Absprachen und wolle "keinen einzigen" Flüchtling mehr aufnehmen. Ohne Rückendeckung auf europäischer Ebene seien die Tage der Großen Koalition wohl gezählt. Kaum vorstellbar, dass Angela Merkel bis zum EU-Spitzentreffen am kommenden Wochenende greifbare Ergebnisse vorweisen könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...