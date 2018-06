an der New Yorker Wall Street wächst die Angst vor einer Rezession in den USA. Die expansive Geldpolitik der Notenbanken hat die Konjunktur über Jahre angetrieben und Sorgen über bestehende Krisen überdeckt. Die Folge waren steigende Aktienkurse und eine Sorglosigkeit, die sich nun rächen könnte.

Gemeint ist damit nicht nur die Sorglosigkeit der Anleger, sondern auch die der Unternehmen. Viele haben zusätzliche Kredite aufgenommen, weil diese so billig waren, anstatt bestehende ... (Dr. Bernd Heim)

