- BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4300 (4400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES COMPUTACENTER PT TO 1650 (1400) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 565 (620) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 235 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 290 (260) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN TO 'CONV. BUY LIST' ('BUY') - TARGET 2500 (1950) PENCE - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 915 (920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ROLLS ROYCE TO 'HOLD' ('REDUCE') - TP 975 (815) PENCE - SOCGEN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 360 (400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5600 (4550) PENCE - 'NEUTRAL'



