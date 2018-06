Samaplast hat schon früh erkannt, wie wichtig der Einsatz von Prototypen für die Herstellung von hochpräzisen Kunststoffspritzguss-Teilen für technische Produkte, Medizinprodukte und Implantate Prototypen ist. Deshalb hat das Schweizer Unternehmen bereits in der Vergangenheit eng mit Partnern zusammengearbeitet. Mit der Beschaffung eines Arburg 2K Freeformers ging der Kunststoffverarbeiter nun einen Schritt weiter in der additiven Fertigung.

Die Richtigkeit der Investition konnte bereits durch mehrere erfolgreiche Versuche an Dauer-Implantaten sowie durch die Verarbeitung von High-End-Materialien wie beispielsweise PCU und sogar Polylactid bestätigt werden. Langfristig will Samaplast die Vorteile und Synergien der additiven Fertigung für die Risiko-Minimierung bei der Design-Festlegung und für die Verkürzung der Markteinführungszeit nutzen. Außerdem sollen die Vorlaufzeiten und Projektkosten reduziert und schlussendlich die Design-Ideen des Unternehmens "just in time" bestätigt werden.

In der Medizinprodukte-Industrie geht der Trend dahin, Implantate mit additiven Verfahren in Kleinstserien vom Prototypen-Projekt bis hin zur Losgröße-Eins-Fertigung herzustellen - und dies unter Nutzung deutlich erweiterter Möglichkeiten bei der Produkt-Geometrie. Angestrebt wird zudem die unmittelbare Marktzulassung der Produkte. Samaplast hat deshalb bereits im Zuge der Beschaffung des 2K Freeformers dessen Maschinen-Qualifzierung ...

