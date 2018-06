Niemand schaltet die Lampen an, wenn die Dämmerung hereinbricht, weil kein Licht gebraucht wird - in Einklang mit der Philosophie eines höheren Grades der Automatisierung des Produktionsprozesses. Bei der Lights-out-Fertigung ist die menschliche Beteiligung auf ein unverzichtbares Minimum beschränkt, die Maschinen arbeiten 24 Stunden täglich, werden von Robotern bedient und von der hochentwickelten Software überwacht.

Dieses Industriemodell liegt ganz auf der Linie von Industrie 4.0 und wird im Werk Nordson Medical in Loveland, Colorado, USA, erfolgreich umgesetzt. Das Werk wurde 2015 mit dem Vorsatz in Betrieb genommen, die Produktion weitestmöglich zu automatisieren. In einem großen Reinraum der Klasse 100.000 mit einer Fläche von 3.500 Quadratmetern - praktisch die gesamte Spritzgussabteilung - arbeiten pausenlos bei Tag und bei Nacht an sieben Tagen in der Woche sechsundfünfzig Spritzgießmaschinen mit einer Schließkraft von 15 bis 200 t und einer Produktionskapazität von 1,2 Mio. Stück täglich. Diese medizintechnischen Produkte werden unter kontrollierten Bedingungen hergestellt und in jeder Phase überwacht, um die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Komplexe System für Transport, Beschickung, Entfeuchtung und Dosierung

In dem Unternehmen ist neben den elektrischen Spritzgießmaschinen aus Japan und Deutschland, den Robotern und automatischen Verpackungssystemen auch Italien mit Peripherie-Geräten vertreten. Das komplexe System für Transport, Beschickung, Entfeuchtung und Dosierung der Spritzgussmaschinen ist von Piovan, Santa Maria di Sala, Italien, in Zusammenarbeit mit Una-Dyn, Woodbridge, Virginia, dem US-amerikanischen Unternehmen des gleichnamigen Konzerns, entworfen und realisiert worden. Das Unternehmen aus der Region Venetien bekam diesen Auftrag dank seiner Fähigkeit, die Philosophie ...

