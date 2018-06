Borgward kehrt zurück auf den deutschen Markt. Per Onlinevertrieb bietet der mittlerweile in China beheimatete Autobauer Kunden ein SUV-Modell an.

Mit Online-Vertrieb und einer Allianz mit der Werkstattkette A.T.U versucht der Autobauer Borgward nun auch auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Als erstes Fahrzeug werde ab sofort eine limitierte Edition des SUV BX7 zu haben sein, kündigte das Unternehmen am Montag an seinem Sitz in Stuttgart an.

Vertrieb und Service will Borgward strikt trennen. Bestellt wird in erster Linie im Internet, ein Netz eigener Autohäuser und Werkstätten gibt es nicht - den Service übernimmt A.T.U in seinen Niederlassungen.

Borgward hatte Bremen in den Jahren 1949 bis 1961 zu Deutschlands nördlichster Autometropole ...

Den vollständigen Artikel lesen ...