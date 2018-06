EXCHANGE NOTICE, JUNE 25, 2018 SHARES OLVI OYJ: INVALIDATION OF SHARES Olvi Oyj has invalidated 36 576 shares. The invalidation will be valid in the trading system as of June 26, 2018. Identifiers of Olvi Oyj's share: Trading code: OLVAS ISIN code: FI0009900401 Orderbook id: 24317 Number of shares: 16 989 976 Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * TIEDOTE, 25. KESÄKUUTA 2018 OSAKKEET OLVI OYJ: OSAKKEIDEN MITÄTÖINTI Olvi Oyj: on mitätöinyt omia osakkeitaan 36 576 kappaletta. Muutos otetaan huomioon kaupankäynnissä 26. kesäkuuta 2018. Olvi Oyj:n osakkeen perustiedot: Kaupankäyntitunnus: OLVAS ISIN-koodi: FI0009900401 id: 24317 Osakemäärä: 16 989 976 Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260