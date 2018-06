Zürich (ots) -



Der Zürcher Kantonsrat hat an seiner heutigen Sitzung im Rahmen

einer Ersatzwahl Kantonsrat Roger Liebi in den Bankrat der Zürcher

Kantonalbank gewählt. Er folgt auf Hans Kaufmann, der altershalber

zurücktritt.



Roger Liebi (SVP) ist 1961 in Thun geboren. Der langjährige

Bankfachmann und zertifizierte Verwaltungsrat SAQ ist Geschäftsführer

der Roger Liebi Management & Consulting, die insbesondere auf

Executive Search und Unternehmensberatung für KMU und börsenkotierte

Firmen sowie Sportlermanagement spezialisiert ist. Seine berufliche

Laufbahn startete er 1981 bei der UBS, danach war Roger Liebi u.a.

bei der Credit Suisse und der Nordea Bank in unterschiedlichen

Führungspositionen tätig. Der Vater einer erwachsenen Tochter gehörte

von 2002 bis 2017 dem Gemeinderat der Stadt Zürich an. 2015 wurde er

in den Kantonsrat gewählt, dessen Kommission für Wirtschaft und

Abgaben (WAK) er präsidiert. Roger Liebi sagt: «Ich freue mich sehr

über die Wahl in den Bankrat. Die Zürcher Kantonalbank trägt

wesentlich zur Prosperität des Wirtschaftsraumes Zürich bei.» Der

Stadtzürcher tritt sein neues Amt per Anfang Juli an und tritt als

Kantonsrat zurück.



Roger Liebi löst Hans Kaufmann (SVP) ab, der 2011 in den Bankrat

gewählt wurde und altershalber zurücktritt. Dr. Jörg Müller-Ganz,

Präsident des Bankrats, würdigt das Wirken Kaufmanns: «Wir danken

Hans Kaufmann für sein grosses Engagement. Mit seinem profunden

Bankwissen hat er viel zur äusserst positiven Entwicklung unserer

Bank in den letzten Jahren beigetragen.»



Die Gesamterneuerungswahl des Bankrats nimmt der Kantonsrat Mitte

2019 vor.



Über die Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



Zürcher Kantonalbank ZKB

ISIN: CH0182484110



Kontakt:

Media Relations Zürcher Kantonalbank, Telefon +41 44 292 29 79,

medien@zkb.ch