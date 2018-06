Die Welt überzieht sich gegenseitig mit Strafzöllen. Verlierer sind aber nicht die Staaten oder die Großunternehmen. Es trifft vor allem kleine Unternehmen.

Ein Bootsbauer in Florida muss einen Verlust von vier Millionen Dollar verkraften - und das ist nur der Anfang. Ein Schweinezüchter aus Ohio hat den Zugang zu einem extrem wichtigen Exportmarkt verloren und befürchtet, dass der Schaden noch über Jahre anhalten wird. Und in einem Motorradladen in Köln fragt man sich, ob man überhaupt noch eine Zukunft hat. Der Handelsstreit, den die USA mit ihren Strafzöllen losgetreten haben, zeigt erste schmerzhafte Auswirkungen.

Als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium belegte die Europäische Union am Freitag US-Produkte mit Abgaben in Milliardenhöhe - angefangen von Whiskey über Motorräder bis hin zu Erdnüssen und Cranberries. China, Indien und die Türkei hatten bereits begonnen, amerikanische Güter mit zusätzlichen Gebühren zu verzollen.

"Wir bluten schon ziemlich stark", sagt Jim Heimerl aus Johnstown, Ohio. Schweinezüchter wie er leiden bereits jetzt unter sinkenden Einkommen, weil die Preise gefallen sind. China hat nun 25 Prozent Strafzoll auf Schweinefleisch aus den USA verhängt.

Wenn sich der Handelsstreit nicht verschärfe, werde der Schaden für die Gesamtwirtschaft wahrscheinlich überschaubar bleiben, sagt Mark Zandi, Chefvolkswirt bei Moody's Analytics. Aber niemand könne sagen, dass der Schaden für die Wirtschaft schnell vorbei sein werde.

Heimerl, Präsident des US-Verbandes der Schweinefleischproduzenten, verweist darauf, dass es Jahre gedauert habe, bis sich die amerikanischen Bauern von dem in den 80er Jahren von Präsident Jimmy Carter verhängten ...

