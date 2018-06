München (ots) -



Am kommenden Wochenende müssen Autofahrer auf Deutschlands Autobahnen viel Geduld aufbringen, der Sommerreiseverkehr nimmt jetzt immer mehr Fahrt auf. In Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen schließen die Schulen. Aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland rollt die zweite Reisewelle an. Auch viele Skandinavier und Belgier sind schon auf Deutschlands Fernstraßen unterwegs. Dadurch dürften die Staus noch etwas länger werden als am vergangenen Wochenende.



Die stauträchtigsten Routen:



- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee - A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck - A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - A 3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau - A 4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden - A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel - A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - A 7 Hamburg - Flensburg - A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte - A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg - A 9 München - Nürnberg - Berlin - A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen - A 72 Chemnitz - Leipzig - A 99 Umfahrung München



Auch im benachbarten Ausland geraten die Hauptreiserouten zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. In vielen Ländern sind bereits Ferien. Neu hinzu kommen an diesem Wochenende Belgien, Dänemark, Tschechien und Polen sowie Teile Österreichs und der Schweiz. Eine Übersicht zu den wichtigsten Staustrecken findet man unter www.bit.ly/adac_staufallen_ausland.



