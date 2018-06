Blaualgen befinden sich beinahe überall im Wasser. Wenn sie bei Wärme blühen, entwickeln sie Giftstoffe. Im Zuge des Klimawandels wird das zu einem wachsenden Problem für das Trinkwasser in den USA.

Kürzlich versetzte eine Warnmeldung die Bewohner von Salem in Schrecken. "Ziviler Notfall. Halten Sie sich bereit", hieß es in der Nachricht, die über die Handys an die Menschen in der Hauptstadt des US-Staates Oregon verbreitet wurde. Eine halbe Stunde später wurde die Warnung präzisiert. Es ging nicht, wie viele vermutet hatten, um einen Amoklauf oder einen Terroranschlag, sondern um giftige Algen, die in der Trinkwasserversorgung der Stadt entdeckt worden waren.

Ereignisse wie dieses haben sich in den Trinkwasserreservoiren, aber auch in Badeseen gehäuft. Experten sehen das als eine Folge der Erderwärmung und warnen vor den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. "Wenn Wasserspeicher sich früher aufwärmen und länger warm bleiben, erhöht man die Zahl solcher Fälle", sagt Wayne Carmichael, emeritierter Professor von der Wright State University in Ohio, dessen Spezialgebiet Mikroorganismen sind. "Das ist nur logisch, und es ist belegt."

Bei den Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, handelt es sich um eine alte Klasse von Organismen, die beinahe überall im Wasser zu finden ist und die unter Erwärmung Blüten bildet. Dabei entsteht eine einzigartige Art von Giftstoffen, deren Auswirkungen auf den Menschen bislang nur teilweise erforscht sind.

Hohe Dosen des Gifts können beim Menschen die Leber und das Nervensystem schädigen. Mittlerweile schließen die meisten Behörden deswegen Badegewässer, wenn es zur Blaualgenblüte kommt. Weniger bekannt ist jedoch, was passiert, wenn Menschen niedrigeren Dosen ausgesetzt sind, besonders über längere Zeit. Kleinere Studien ziehen ...

