Schwentinental 25.06.2018 09:00

Der Marktführer bei Media-Playern, Smart-Signboards und Videowand-Technologie für Digital-Signage, IAdea, gibt die Verfügbarkeit von "IAdeaCare" bekannt. IAdeaCare ist ein intelligenter Device- und Management-Service, der den 24/7-Betrieb von Digital-Signage-Lösungen sicherstellt. Dazu kombiniert und korreliert der Fernwartungs-Service die Fülle an Echtzeit-Tracking-Informationen und Monitoring-Daten, um potenzielle Ausfälle proaktiv vorherzusagen.

Die [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdeaCare[/url]-Version, die auf der Integrated System Europe (ISE) 2018 noch als Beta-Release vorgestellt wurde, ermöglicht die Remote-Aktualisierung von Firmware, Konfiguration und Fehlerbehebung. Seit dem ISE-Debüt wurde IAdeaCare um einige Features erweitert. Dazu gehören beispielsweise, neben der verbesserten Überwachung und Analyse des Zustands eines Digital-Signage-Systems, die Instant-E-Mail-Benachrichtigung, die sofort reportet, wenn ein Media-Player den Offline-Schwellwert überschreitet oder falls ein verdächtiges Verhalten vorliegt, welches die Sicherheit gefährdet. Ein weiteres optimiertes Merkmal seit der ersten Präsentation von IAdeaCare auf der ISE ist die Möglichkeit für Anwender des Device- und Management-Services entfernte Batch-Firmware-Aktualisierungen durchzuführen.Ab sofort steht auch ein Application-Programming-Interface (API) zur Verfügung. Damit lässt sich IAdeaCare in Content-Management-Systeme und Thrid-Party -Produkte integrieren, was auch die IAdea-Partner in den vergangenen Wochen in großem Stil als Brancheninnovation angenommen haben und in ihre Systeme integriert haben. "Ich freue mich sehr über die Einführung von IAdeaCare und möchte diese Gelegenheit nutzen, um unseren Kunden zu danken, dass sie uns bei der Transformation von Digital-Signage in die nächste Wachstumsphase unterstützt haben", sagte Dipl.-Kfm. [url=https://www.linkedin.com/in/björn-christiansen-946bb2135/]Björn Christiansen[/url], Geschäftsführer der IAdea Deutschland GmbH und ergänzt: "Mit [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdea[/url]Care haben wir das Remote-Gerätemanagement revolutioniert und mit der neuen API haben wir für unsere Partner durch die Integration von IAdeaCare in deren Content-Management-Systeme (CMS) die Möglichkeit geschaffen, durch die proaktive Analyse von Gesundheits- und Leistungsdaten, zentralisiert aus dem jeweiligen CMS heraus Sicherheitsrisiken und Geräteausfälle vorherzusagen un d zu verhindern. IAdeaCare ist zudem ab sofort über die IAdea Deutschland GmbH und deren zertifizierten Reseller erhältlich, um den IT-Technikern oder den audiovisuellen (AV-) Teams von Unternehmen jeder Größe Kosteneinsparungen, Geräteintelligenz und Sicherheit zu bieten."

Zu den wichtigsten Vorteilen von IAdeaCare gehören:

Kostenersparnis: Die Kosten einer lokalen Fehlerbehebung beziehungsweise Wartung vor Ort können bis zu 1.000 Dollar betragen. Diese Vor-Ort-Kosten kann die neue Fernwartungslösung eliminieren, da die typischen Wartungs- beziehungsweise Troubleshooting-Aufgaben, wie Systemdiagnose, Firmware-Update, Fehlerbehebung, Remote-Neustart oder Statusverfolgung mit IAdeaCare nun remote durchgeführt werden können.

Sorgenfreiheit: IAdeaCare kann auf Basis des Echtzeit-Zugriffs jederzeit und überall auf die gerade aktuellen Inhalte der unterschiedlichsten Display-Devices zugreifen und das "Geschehen" überwachen sowie im Fall der Fälle remote eingreifen. Bei jedem [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]Digital Signage[/url] Gerät, das bei IAdeaCare registriert ist, werden außerdem die Garantie-Informationen neben den Details zur Gerätekonfiguration angezeigt, ohne dass ein Ticket auf einer Website aufgerufen oder gesendet werden muss.

Device-Intelligence: IAdeaCare erfasst Screenshots remote und sammelt Daten von Aktivitäten auf den registrierten Geräten. Dadurch ist IAdeaCare in der Lage, Geräteausfälle durch eine datengesteuerte vorausschauende Wartung zu verhindern.

Für weitere Fragen steht der Vertrieb der IAdea Deutschland GmbH unter vertrieb@digitalsignage.de bzw. unter Tel. 0800 72400 98 zur Verfügung.

