Potsdam (ots) - Nach dem riesigen Erfolg zum Start mit Tausenden Besuchern im vergangenen Jahr geht das RABATZ-Familienfestival von Radio TEDDY - dem Kinder- und Familienradio - am Sonntag, 01.07.2018, von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Open-Air-Gelände im FEZ in der Wuhlheide in eine neue Runde.



Ein ganz Großer der deutschen Popmusik-Szene ist live dabei: Sasha! Im April stellte er sein erstes Album in Deutsch "Schlüsselkind" höchstpersönlich bei Radio TEDDY vor und machte gleich seinen Auftritt bei RABATZ perfekt. Doch auch die Liste der weiteren Künstler begeistert: "herrH", Diane, Tobi und Carsten von "3Berlin", die coolen Musik-Väter von "Ich & Herr Meyer", "Ulk, der kleine Sternenjunge", "Meine große Freundin Nadja", "Ulf der Spielmann", "Mirkos Liederbande", Youtuberin & Influencerin "Fräulein Minzbonbon", GZSZ-Star Anne Menden, Darsteller aus "Bibi & Tina - das Konzert" und viele andere rocken die Bühnen auf dem riesigen Festivalgelände.



Mittendrin und immer dabei: ALLE Radio TEDDY-Moderatoren und -Reporter. Bettina und Tobi senden live von 10 bis 18 Uhr die etwas andere Radio TEDDY-Morgenshow und die Besucher können alle Moderatoren den ganzen Tag im gläsernen Studio vor Ort erleben. Zum ersten Mal wird es Radio TEDDY-TV geben. Die Moderatorinnen Lydia und Cristina holen sich die Stars und Besucher ins Online-TV-Studio, um mit ihnen zu plaudern. Übrigens: In einer mobilen Fotostudio-Box können die Familien mit "ihren" Moderations-Lieblingen Schnappschüsse schießen und die individuellen Autogramm-Karten mit nach Hause nehmen.



Dazu viele Angebote auf dem gesamten Areal! Kleine Rennfahrer gehen beim Seifenkisten-Rennen an den Start und die Kreativen lassen sich phantasievolle Graffitis auf Schulranzen sprühen. Leckermäuler kommen mit dem Radio TEDDY-Eis, das die Berliner Eis-Manufaktur Florida Eis extra zum Familienfestival kreiert, voll auf ihre Kosten. Beim Soccer Cage können Fußballverrückte trainieren und im Hüpfburgen-Paradies darf getobt werden. Witzige Kofferpack-Duelle oder das Ablegen des Baggerführerscheins sind Kinder-Disziplinen mit Spaßfaktor. Fürs leibliche Wohl rund ums Spektakel wird gesorgt und die Erwachsenen können im "Elterncafé" auch mal eine Verschnaufpause einlegen.



RABATZ und Rambazamba machen, nonstop! Das ist das Radio TEDDY-Familienfestival 2018! "Herzlich Willkommen"!



Eintritt frei!



RABATZ - das große Radio TEDDY-Familienfestival wird großzügig durch nachfolgend genannte Sponsoren unterstützt: Sparkasse Berlin, A&O Hostels, Fahrradhof Altlandsberg, Ranzenfee & Koffertroll GmbH, Brale GmbH, Florida Eis, Berlin Ballon, Renault Berlin, My Little Pony, Theo Tintenklecks sowie Die Kindersitzprofis Berlin



OTS: Radio TEDDY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70310.rss2



Kontakt für Fotos und weitere Infos: Kerstin Stooff, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.de