Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Montag an ihre schwache Vorwoche angeknüpft. Der Handelskonflikt zwischen den USA auf der einen und China sowie der Europäischen Union auf der anderen Seite treibt die Anleger immer weiter in die Defensive.

Der EuroStoxx 50 büsste bis gegen Mittag 1,05 Prozent auf 3405,37 Punkte ein. In Paris verlor der CAC-40 0,91 Prozent auf 5338,20 Punkte. Der FTSE 100 in London fiel um 0,93 Prozent auf 7610,44 Punkte.

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump nach Vergeltungszöllen der EU den europäischen ...

