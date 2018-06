Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert weiter, so die Analysten der Nord LB.Die Vereinigten Staaten hätten vor gut einer Woche das angedrohte Zollpaket über ein Gesamtvolumen von USD 50 Mrd. beschlossen. China habe Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Am 18. Juni habe Präsident Trump daraufhin mit Zöllen auf ein Importvolumen von USD 200 Mrd. gedroht. Nun komme nun der nächste Schlag: Die US-Regierung setze nun offenbar Restriktionen für chinesische Investitionen in US Firmen und Start-ups um. Dabei werde abermals explizit auf die Industrien abgezielt, die im Fokus von "Made in China 2025" lägen - unter anderem Luftfahrt und Robotik. Die Maßnahmen würden diese Woche in Kraft treten. ...

