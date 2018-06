Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine länger werdende Liste politischer Unsicherheiten trübt die Stimmung am Aktienmarkt zugunsten von Anleihen bonitätsstarker Staaten, so die Deutsche Börse AG."Wir hatten eine recht turbulente Woche", berichte Arthur Brunner von der ICF Bank. Zum schwelenden Handelskonflikt und den offenen Fragen zur Migration in Europa sei am 21. Juni die Besetzung von zwei Schlüsselpositionen im italienischen Parlament durch Euroskeptiker hinzugekommen, die künftig den Finanzausschuss im Senat und den Haushaltsausschuss im Unterhaus geleitet hätten. "In Folge gaben italienische Staatsanleihen deutlich nach." Papiere anderer südeuropäischer Länder seien in Sippenhaft genommen worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...