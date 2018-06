Wien (www.anleihencheck.de) - In den nächsten Tagen stehen zahlreiche relevante US-Daten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hauptaugenmerk dürfte auf den Zahlen zum Auftragseingang dauerhafter Güter im Mai liegen (Mi). Die vorliegenden Zahlen zu den Bestellungen ziviler Flugzeuge bei Boeing würden für den Bereich zivile Luftfahrt ein Minus von rund USD 5 Mrd. gegenüber April erwarten lassen. Selbst wenn es im übrigen Verarbeitenden Gewerbe einen leichten Anstieg bei den Bestellungen gegeben habe, dürfte der Auftragseingang für dauerhafte Güter im Mai um knapp 2% p.m. niedriger ausfallen. ...

