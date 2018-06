Paris (www.fondscheck.de) - 2017 war ein vergleichsweise gutes Jahr für aktiv gemanagte Fonds, so die Experten von Lyxor Asset Management.Im Durchschnitt sei es 44 Prozent der aktiven Renten- und Aktienmanager gelungen, besser als die jeweiligen Märkte abzuschneiden. Im Jahr zuvor hätten dies gerade einmal 28 Prozent der aktiven Fondsverwalter geschafft. Dass sich die Erfolge der aktiven Manager nicht kontinuierlich fortschreiben lassen würden, zeige ein Blick auf die 10-Jahres-Betrachtung. In diesem Zeitraum seien gerade einmal 15,2 Prozent in der Lage gewesen, eine Outperformance auch im zweiten Jahr zu erzielen. Eine Wiederholung des Erfolgs im dritten Jahr hätten nur 7,2 Prozent geschafft. ...

