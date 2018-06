Aktienmärkte in Europa und Asien fallen trotz Änderung zum Zinssatz für Einlagen in China Donald Trump rät anderen Ländern, die Einschränkungen im Welthandel zu überdenken, droht mit weiteren Zöllen DE30 fällt unter wichtige Unterstützung, weitere Verluste in Aussicht?

Die Aktienmärkte in Asien beendeten den ersten Handelstag der neuen Woche deutlich tiefer, obwohl in in China durch die People's Bank eine Änderung im Zinssatz für die Einlagen anderer Banken gab. Es scheint, als würden die Zölle, die Donald Trump ausgerufen hat, erste Auswirkungen auf die Geldpolitik in China haben. Auf der anderen Seite kann man nicht ausschließen, dass Vermögenswerte aus Emerging Markets in der nahen Zukunft einen weiteren Rückschlag erleiden könnten, da Recep Erdogan die Präsidentschaftswahlen in der Türkei für sich entscheiden konnte. Auch in Europa sind die Auswirkungen der Politik zu spüren, so bspw. in Deutschland durch die angespannte Lage um Angela Merkel. Der EU-Gipfel am Wochenende zum Thema Migration brachte keine guten Ergebnisse für die Kanzlerin hervor, auch wenn sie sagte, dass das Treffen "einige gute Ansätze" mit sich gebracht hätte. Es gilt also weiterhin zu klären, wie man mit Flüchtlingen und Migranten umgeht, die ihr Leben riskieren, um nach Europa zu gelangen. Die Inflation in China liegt aktuell unter dem Ziel der People's Bank of China (3%). Investoren im Bereich der Anleihen erwarten, ...

