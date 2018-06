Zürich (ots) -



Trotz international anerkannter Hochschulen, Innovationstärke und

steigender Wirtschaftsleistung verliert die Schweizer Industrie im

Arbeitsmarkt jedes Jahr an Bedeutung. Die fortschreitende

Deindustrialisierung der Schweiz zeigt sich darin, dass trotz sehr

guter Wirtschaftslage die Schweiz seit sechs Jahren jährlich

umgerechnet 4'000 Vollzeitstellen im Industriesektor verliert. 1991

bot der Industriesektor 35% aller Arbeitsplätze, heute sind es noch

25%. Seither sind 230'000 Arbeitsplätze in der Industrie

verschwunden. Aktuell weisen gemäss SECO über 57 Berufe der Schweizer

Industrie eine Arbeitslosenrate von über 8% auf.



Die Schweizer Industrie verliert jedes Jahr an Bedeutung im

Arbeitsmarkt



Trotzdem steigt die Nachfrage nach Ingenieuren weiterhin, wie der

Swiss Engineering Index© zeigt. Die Rekrutierungsaktivität für

Ingenieurstellen in den Dienstleistungsbranchen legt im Gegensatz zur

Industrie weiter zu. Die Verschiebung ihrer Arbeitsplätze vom

Industriesektor zum Dienstleistungssektor setzt sich aber fort.



Der Fachkräftemangel ist besonders bei den Ingenieurberufen

schwerwiegend, wie eine am 8. Mai 2017 publizierte Studie von Swiss

Engineering und economiesuisse ausführlich erläutert hat. Einerseits

wird dies auf eine zu tiefe Anzahl in der Schweiz ausgebildeter

Ingenieure zurückgeführt, andererseits auf die sich rasant

verändernden Anforderungen an das Engineering-Knowhow, was zu einer

Diskrepanz zwischen gesuchten und vorhandenen Profilen führen kann.

Während es in der Industrie teilweise zu einem Überschuss gekommen

ist, spitzt sich der Fachkräftemangel bei den Ingenieuren im

Dienstleistungsbereich zu.



Informationen über den Swiss Engineering Index©



Der Swiss Engineering Index© wird von Swiss Engineering STV in

Zusammenarbeit mit dynajobs AG im Halbjahresrhythmus publiziert,

jeweils ergänzt mit einem Fokus auf aktuell interessante

Entwicklungen im Arbeitsmarkt für Ingenieurinnen und Ingenieure. Mit

rund 13 000 Mitgliedern ist Swiss Engineering das massgebliche

berufliche Netzwerk der Ingenieure und Architekten in der ganzen

Schweiz.



Originaltext: Swiss Engineering STV

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003643

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003643.rss2



Kontakt:

Barbara Horak Lämmler, Leiterin Marketing und Kommunikation, Swiss

Engineering STV, 044 268 37 49, barbara.horak@swissengineering.ch