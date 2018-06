Im Bundesumweltministerium übernimmt die neue Abteilungsleiterin Regina Dube am 2. Juli den Staffelstab von Helge Wendenburg, der in den Ruhestand geht. Ihre Abteilung "Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz" (WR) bekommt demnächst einen neuen Unterabteilungsleiter: Nachfolger von Thomas Rummler, der im Februar in Pension gegangen war, wird Christoph Epping aus Nordrhein-Westfalen. Epping ist derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...