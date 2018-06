Wegen ihres starken deutschen Akzents und wenigen Fehlern werden zahlreiche Unternehmenslenker und Politiker verspottet. Zu unrecht. Gutes Englisch macht sich nicht an der Aussprache fest.

Der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher konnte zu Beginn seiner Politikerlaufbahn kein Englisch. Er lernte es. Seinen Kritikern entgegnete er, dass er Außenminister und nicht Dolmetscher habe werden wollen. Damit hat er eigentlich alles nötige gesagt.

Dennoch kann sich heute kein Politiker oder hochrangiger Manager eines internationalen Konzerns sicherer sein, verspottet zu werden, wenn Videos auftauchen, in denen sie Englisch mit kräftigem deutschen Akzent sprechen. Das Video "Oettinger spricht englisch" wurde auf Youtube bereits mehr als 800.000 mal aufgerufen. Die Freude am Fremdschämen übertrifft den Willen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was gesagt wurde. Form über Inhalt.

Dahinter steckt ein folgenreicher Irrtum darüber, was bei einem Fremdsprachler gutes Englisch ausmacht. Gerne wird die Kritik an der vermeintlichen Unfähigkeit, die Fremdsprache zu meistern, verbunden mit der Schlussfolgerung, dass dann ja wohl der international agierende Manager oder Politiker fachlich inkompetent sei.

Das sagt im Ernstfall mehr über die Kritiker aus als über die Kritisierten. Sprache und Kommunikation dient in erster Linie der Vermittlung von Informationen und Fakten - jedenfalls in Wirtschaft und Politik. In Popmusik oder Poesie ist das anders, da kommt dem Laut eine größere Bedeutung zu. Wer sich ...

