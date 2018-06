Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Montag am deutschen Aktienmarkt die Technologiewerte unter Druck gesetzt. Kreisen zufolge will die USA nun chinesische Investitionen in US-Technologiekonzerne erschweren. Das trübte auch die Stimmung für deutsche Werte des Sektors.

Papiere des Waferherstellers Siltronic etwa gehörten zu den größten Verlierern im TecDax - sie gaben um fast 4 Prozent nach, nachdem sie bereits vor dem Wochenende unter die von vielen Anlegern beachtete 200-Tage-Linie gerutscht waren.

Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard folgten mit einem Kursabschlag von mehr als zweieinhalb Prozent. Im Dax gaben Infineon-Anteilsscheine rund 3 Prozent nach und gehörten damit zu den Index-Schlusslichtern./tav/jha/

