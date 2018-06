Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gea Group nach einem Bericht des "Manager Magazins" über eine geplante Anteilserhöhung des aktivistischen Investors Albert Frère auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Hans-Joachim Heimbürger sieht das als Zeichen der Attraktivität der Aktien nach den Kursverlusten der vergangenen Monate. Pfiffige Investoren - sogenanntes "Smart Money" - schienen an Gea interessiert zu sein, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ag Datum der Analyse: 25.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006602006