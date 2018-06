Nach einem bislang sehr schwachen Jahr könnte Aphria nun die Kurve bekommen. Auch wenn das Ende der letzten Woche nicht gänzlich erfolgreich war, so ist der Wochenstart umso vielversprechender.

Zum Jahreswechsel machte die Aktie von Aphria einen großen Sprung nach vorne. Innerhalb weniger Tage stieg sie von 8,50 ? auf 16 ? an. Doch so schnell der Anstieg auch kam, so schnell war er auch wieder vorbei. Bereits Ende Februar lag der Kurs bei nur noch 8 ?. Dort war der Abwärtstrend aber noch ... (Björn Pahlke)

